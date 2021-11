Präsidialamt misst Kim Jong-uns erster Bemerkung über Kriegsende-Erklärung Bedeutung bei

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat der jüngsten Äußerung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über den Vorschlag von Präsident Moon Jae-in über die Erklärung eines formellen Endes des Koreakriegs Bedeutung beigemessen.Die Bedeutung sei nicht gering, sagte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch (Ortszeit) in Budapest, die letzte Station der Europareise von Präsident Moon, Reportern gegenüber. Es sei das erste Mal, dass der Vorsitzende Kim in der Öffentlichkeit die Kriegsende-Erklärung zur Sprache gebracht habe.Die Äußerung machte der Beamte angesichts der Frage, ob Diskussionen mit Nordkorea über einen Nordkorea-Besuch von Papst Franziskus oder die innerkoreanische Forstkooperation laufen.Der Beamte machte nicht deutlich, auf welche Bemerkung des nordkoreanischen Machthabers er sich bezieht. Es wird vermutet, dass damit Kims Äußerung bei der fünften Tagung der 14. Legislaturperiode der Obersten Volksversammlung im September gemeint ist.Damals hatte Kim gesagt, auch wenn der Krieg für beendet erklärt würde, würden feindselige Handlungen fortgesetzt, solange die Ursachen für Misstrauen und Konfrontation nicht beseitigt seien. Er hatte verlangt, dass vor einer solchen Erklärung gegenseitiger Respekt sichergestellt und unfaire Doppelmoral sowie feindselige Politiken abgeschafft werden sollten.