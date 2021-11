Südkorea meldet 2.482 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Nach der Lockerung der Corona-Regeln für die Rückkehr zur Normalität am Montag hat Südkorea heute über 2.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 2.482 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Bisher seien insgesamt 373.120 Infektionsfälle im Land erfasst worden.Die Zahl der neuen Fälle sank zwar um 185 gegenüber dem Vortag, lag jedoch den zweiten Tag in Folge weit über der 2.000er-Marke.Mit Stand 0 Uhr wurden 24 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, damit so viele wie seit dem 12. Januar nicht mehr. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem Beginn der vierten Corona-Welle im Land Anfang Juli.Die Zahl der bisher bestätigten Virustoten stieg somit auf 2.916. Die durchschnittliche Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf ging um 13 auf 365 zurück.