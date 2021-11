Streitkräfte wollen Mechanismus für gemeinsame Weltraumoperationen aufbauen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will unter Federführung des Vereinigten Generalstabs einen Mechanismus zur Ausführung gemeinsamer Weltraumoperationen schaffen.Das Militär beschloss, schrittweise festzulegen, welche Aufgaben die Teilstreitkräfte wie Heer, Luftwaffe und Marine sowie Marineinfanterie im Zusammenhang mit dem Weltraum ausführen sollen.Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei einer Sitzung unter Leitung von Verteidigungsminister Suh Wook am Mittwoch diskutiert worden sei, in welche Richtung sich die Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte im Weltraum entwickeln sollte.Der Verteidigungsminister hob hervor, dass der Weltraum ein wichtiges Gebiet mit bedeutendem Einfluss auf die nationale Sicherheit sei. Er äußerte die Erwartung, dass die Sitzung zu einem Konsens darüber führe, dass die Weltraumfähigkeiten auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten entwickelt werden und zur nationalen Verteidigung beitragen können. Auch solle der Grundstein für die Bündelung der Kompetenzen und Anstrengungen der Verteidigungsbehörden und sämtlicher Streitkräfte gelegt werden.Das Verteidigungsministerium teilte mit, in Verbindung mit dem nationalen System für Weltraumentwicklung für eine wirksame Verteidigungskraft im Weltraum sorgen zu wollen. Hierfür werde ein Arbeitsausschuss eingesetzt, der dem Nationalen Weltraumrat unterstellt werde.Zur Gründung des Ausschusses komme es gemäß der Revision des Gesetzes zur Förderung der Weltraumentwicklung, die am 11. November in Kraft tritt.