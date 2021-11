WM-Qualifikationsspiel zwischen Südkorea und VAE kann vor vollen Rängen stattfinden

Photo : YONHAP News

Das bevorstehende Qualifikationsspiel zwischen Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar kann vor vollen Rängen stattfinden.Der Koreanische Fußballverband KFA gab am Mittwoch bekannt, dass der Verkauf der Tickets für das am 11. November im Goyang Stadion geplante Qualifikationsspiel am Freitag beginnen werde. Gemäß den detaillierten Plänen der Seuchenkontrollbehörden für die erste Stufe der schrittweisen Rückkehr zur Normalität würden alle Sitzplätze als Zonen für gegen Covid-19 Geimpfte angeboten.Demnach werden sämtliche 35.000 Sitzplätze des Goyang Stadions freigegeben. Jeder Zuschauer soll einen Personalausweis bei sich haben und spätestens vor zwei Wochen seine Impfung gegen Covid-19 abgeschlossen haben oder in den 48 Stunden vor dem Spiel negativ getestet worden sein.Der Impfstatus wird mit der Applikation der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention COOV oder einem schriftlichen Dokument nachgewiesen. Negativ Getestete müssen ihr Testergebnis vorzeigen.Wer unter 18 Jahre ist oder aus triftigen Gründen nicht geimpft werden kann, darf auch ungeimpft ins Stadion.