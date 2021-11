Untersuchungsausschuss zum Start der Trägerrakete Nuri eingesetzt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, um die Ursache des vorzeitigen Abschaltens des Triebwerks der dritten Stufe der Weltraumrakete Nuri nach dem Start im Oktober zu klären.Das gaben das Ministerium für Wissenschaft und IKT sowie das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) am Mittwoch bekannt.Das Ministerium teilte mit, dass der Ausschuss bei seiner ersten Sitzung am Mittwoch über Daten diskutiert habe, die durch das ferngesteuerte Sende- und Empfangsgerät der Nuri gesammelt worden seien.Die Analyse wichtiger Empfangsdaten lasse annehmen, dass der Druck im Triebstofftank korrekt gewesen sei und die Triebwerke der ersten und zweiten Stufe ordentlich funktioniert hätten. Im Flugabschnitt der dritten Stufe sei der Druck im Tank mit Oxidationsmittel gesunken, was den Schub und die Beschleunigung des Triebwerks beeinträchtigt habe. Daher habe die Verbrennung des Triebwerks gestoppt, hieß es.Die Weltraumrakete Nuri war am 21. Oktober im Naro Weltraumzentrum im Südwesten des Landes gestartet worden. Sie hatte zwar den Zielorbit in Höhe von 700 Kilometer erreicht. Jedoch konnte die mitgeführte Satelliten-Attrappe nicht in der Umlaufbahn abgesetzt werden, weil sich das Sieben-Tonnen-Triebwerk der dritten Stufe zu früh abgeschaltet hatte.