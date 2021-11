Südkorea greift im Vorfeld der Reifeprüfung zu speziellen Maßnahmen zur Corona-Eindämmung

Photo : YONHAP News

Zwei Wochen vor der landesweiten Reifeprüfung am 18. November hat das Bildungsministerium den Zeitraum vom 4. bis 17. November zu einem speziellen Zeitraum für Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 bestimmt.Während dieser Zeit werden Seuchenkontrollen an Orten durchgeführt, die von Prüflingen häufig besucht werden. Dazu zählen private Lerneinrichtungen, Internetcafés, Karaoke-Hallen und Lerncafés.Das Ressort wird eigene Pläne der Hochschulen für die Seucheneindämmung und die Vorbereitungen im Vorfeld ihrer Auswahlverfahren unter die Lupe nehmen.Ab dem 11. November werden alle Oberschulen im Land auf Fernunterricht umstellen. Am 17. November, dem Vortag der Reifeprüfung, werden die Öffnungszeiten der Teststationen der öffentlichen Gesundheitszentren bis 22 Uhr verlängert.Vizebildungsminister Jung Jong-chul rief dazu auf, dass die Prüflinge, die am 17. November einem Corona-Test unterzogen werden müssen, unbedingt ein Gesundheitszentrum aufsuchen und mitteilen sollten, dass sie die Reifeprüfung ablegen müssten.Für die Prüflinge, die positiv getestet sind oder unter Quarantäne stehen, würden 620 getrennte Prüfungszimmer sowie 244 Betten in Krankenhäusern und Behandlungszentren für leicht Erkrankte bereitgestellt. Weitere Prüfungsräume werden abhängig von der Corona-Lage bei den Prüflingen sichergestellt.Das Bildungsministerium bat um die sofortige Mitteilung an das zuständige Bildungsamt, falls ein positiver Test oder eine Quarantäneanordnung vorliegt. Nur dann könne die nötige Unterstützung geleistet werden.