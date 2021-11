Politik Präsidialer Chefsekretär schließt Möglichkeit von Treffen zwischen Moon und Kishida nicht aus

Der präsidiale Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, Park Soo-hyun, hat die Möglichkeit eines Gipfeltreffens zwischen Präsident Moon Jae-in und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida doch noch nicht ausgeschlossen.



Hintergrund ist, dass am Rande der Weltklimakonferenz COP26 in Großbritannien kein bilaterales Gespräch zwischen Moon und Kishida zustande kam.



Dazu sagte Park in einem Programm des Senders YTN am Mittwoch, es wäre gut gewesen, wäre ein Treffen verwirklicht worden. Es werde jedoch die Zeit kommen, in der sich beide treffen würden. Man bewege sich nun zu diesem Weg hin.



Es trübe die Eigenschaften und das Wesen multilateraler Sitzungen, sich bei einem globalen multilateralen Treffen auf diplomatische Angelegenheiten mit den vier benachbarten Großmächten wie Japan zu konzentrieren, betonte Park.



Er kritisierte zudem die Medien dafür, im Zusammenhang mit der Berichterstattung über ein Gipfeltreffen den Ausdruck Versagen benutzt zu haben. Es sei selbstverständlich, dass sie sich für das Zustandekommen eines Gipfels interessierten. Warum sie aber ausgerechnet den Ausdruck „Versagen“ benutzten, könne er nicht verstehen, hieß es.