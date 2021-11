Nationales Niederländische Botschaft will bei Ermittlungen zu Vorfall um Ehemann von Mitarbeiterin kooperieren

Die niederländische Botschaft will bei Ermittlungen zu einem Vorfall aktiv kooperieren, in den ein Angehöriger ihrer Konsulin verwickelt ist.



Die Botschaft teilte in einer Stellungnahme am Mittwoch mit, dass sie sich eines Vorfalls vom 1. November bewusst sei, in den der Partner einer Botschaftsmitarbeiterin verwickelt sei. Die Botschaft und ihr Stab seien sich im Klaren darüber, dass sie lokale Vorschriften befolgen müssten und würden bei den polizeilichen Ermittlungen aktiv kooperieren.



Bei der Polizeistation des Bezirks Yongsan in Seoul war zuvor gemeldet worden, dass der Ehemann der niederländischen Konsulin am Montag in einer Gasse in Yongsan einen Mann mit seinem Auto angefahren haben soll. Die Polizeistation teilte mit, den Ehemann bald befragen zu wollen.



Wie verlautete, hätten beide Personen wegen eines Parkplatzes gestritten. Das Opfer habe der Polizei gesagt, dass der Verdächtige ihm den Mittelfinger gezeigt und auf seine Immunität hingewiesen habe.