Regierung will über Corona-Impfungen bei Kindern nach gründlichen Untersuchungen entscheiden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will über Corona-Impfungen bei Kindern erst nach gründlichen Untersuchungen entscheiden.Kim Ki-nam von der Impf-Taskforce der Regierung sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass über Impfungen bei Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren auf der Grundlage einer Entscheidung des Gesundheitsministeriums und aktueller Studien entschieden werde. Auch Beispiele in anderen Ländern würden für die Entscheidung berücksichtigt.Zunächst müsse das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit eine Genehmigung erteilen. Zurzeit sei nur der Pfizer-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zugelassen.Die USA hatten am Mittwoch für den Einsatz des Pfizer-Impfstoffs bei Kindern unter 12 Jahren eine Notfallzulassung erteilt.