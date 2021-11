Präsident Moon kehrt von Europa-Reise zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird heute von seiner neuntägigen Europa-Reise zurückkehren.Stationen seiner Reise waren Rom, Glasgow und Budapest.In Budapest flog er am Donnerstag ab. Zuvor hatte er sich mit den Spitzen der Visegrád-Staaten getroffen.Mit den mitteleuropäischen Staaten einigte er sich auf eine engere Zusammenarbeit auf den Gebieten Wissenschaft, Technologie, Energie und Infrastruktur.Die Einigung öffne eine neue wichtige eurasische Route, die Nordoastasien mit Zentralsien, Russland und Zentraleuropa verbinde, sagte Moon nach dem Gipfel.Zum Auftakt seiner Europa-Reise hatte er im Vatikan Papst Franziskus getroffen und erneut einen Besuch in Nordkorea vorgeschlagen. Der Papst habe darauf wohlwollend reagiert und Bereitschaft zu einem Besuch signalisiert, sollte Nordkorea ihn offiziell einladen.In Rom nahm Moon anschließend am G20-Gipfel teil. Dort versprach er, dass Südkorea die Rolle eines Drehkreuzes für Covid-19-Impfstoffe und für eine gerechte und schnelle Versorgung mit Impfstoffen spielen wolle.In Glasgow nahm Moon am Montag und Dienstag an der Klimakonferenz COP26 teil. Dort verkündete er offiziell, dass Südkorea bis 2030 seine CO2-Emissionen um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 reduzieren wolle.Zum Abschluss seiner Reise traf er zu einem Staatsbesuch in Ungarn ein. Dort kam er zu einem bilateralen Gespräch mit dem ungarischen Präsidenten Janos Ader zusammen. Letzter Termin war das Gipfelgespräch mit den Regierungschefs der Visegrád-Gruppe. Zu dieser haben sich Ungarn, die Tschechische Republik, Polen und die Slowakei zusammengeschlossen.