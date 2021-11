US-Außenministerium will an Nordkorea-Sanktionen festhalten

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium will an den Nordkorea-Sanktionen festhalten.Die USA seien weiterhin von Sanktionen überzeugt, sagte Amtssprecher Ned Price am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington. Gleichzeitig rief er Nordkorea auf, von Provokationen Abstand zu nehmen und wieder in einen Dialog einzutreten.Die USA würden alle UN-Mitgliedsstaaten aufrufen, ihre Verpflichtungen aus bestehenden Sicherheitsratsresolutionen einzuhalten, damit Nordkorea nicht an Ressourcen und Technologie für sein unrechtmäßiges Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramm gelange.Die Äußerung wird als Absage an die Forderung Chinas und Russlands verstanden, die Nordkorea-Sanktionen zu lockern. Berichten zufolge hätten beide Vetomächte einen entsprechenden Resolutionsentwurf eingereicht.Price unterstrich, dass die USA zwar weiterhin um Diplomatie bemüht seien. Das Ziel bleibe aber die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, hieß es weiter.