Südkorea erzielt 17. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Südkorea hat im September den 17. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet.Nach Angaben der Zentralbank am Freitag wurde im September nach vorläufigen Schätzungen ein Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 10,07 Milliarden Dollar verbucht.Damit konnte zwar seit Mai letzten Jahres stets ein Plus verzeichnet werden. Der Überschuss schrumpfte jedoch verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 270 Millionen Dollar.In der Warenbilanz verringerte sich das Plus um fast 2,7 Milliarden Dollar verglichen mit dem Vorjahr, weil die Einfuhren infolge der gestiegenen Öl- und Rohstoffpreise stärker als die Ausfuhren stiegen. Die Ausfuhren legten um 14,5 Prozent auf 56,44 Milliarden Dollar zu, während die Einfuhren um 26,3 Prozent auf 46,98 Milliarden Dollar wuchsen.In der Dienstleistungsbilanz verbesserte sich der Überschuss der Transportbilanz deutlich auf 2,06 Milliarden Dollar nach 290 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Das entspricht dem bisher größten Überschuss in der Transportbilanz.Grund ist der Anstieg der Transporteinnahmen auf das Rekordhoch von 4,63 Milliarden Dollar dank der kräftig gestiegenen Transportpreise für See- und Luftfracht im September.