Internationales Neuseeland beteiligt sich an Überwachung von Verstößen gegen UN-Sanktionen gegen Nordkorea

Neuseeland wird einen Seeaufklärer in Japan einsetzen, um Verstöße gegen die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea zu überwachen.



Nach neuseeländischen Medienberichten gaben Außenministerin Nanaia Mahuta und Verteidigungsminister Peeni Henare am Donnerstag bekannt, dass ein P-3-Seeaufklärer der neuseeländischen Luftwaffe in Japan im Einsatz sein werde.



Der Einsatz werde dazu beitragen, Aktionen aufzudecken und verhindern, mit denen direkt gegen die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verstoßen würde, wie zum Beispiel Schiff-zu-Schiff-Transfers von illegalem Material auf See, erläuterten sie.



Der Einsatz einer P-3 durch Neuseeland für solche Überwachungsaktivitäten ist der fünfte nach den Einsätzen im September 2018, Oktober 2019, Oktober 2020 und April 2021.