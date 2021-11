Regierung ordnet Bettenaufstockung an und erwartet bis zu 7.000 Infektionsfälle täglich

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen eine Bettenaufstockung in der Hauptstadtregion angeordnet.Das gab der zweite Vize-Gesundheitsminister Ryu Geun-hyuk am Freitag zu Beginn der täglichen Corona-Lagebesprechung bekannt.Es müssten in Seoul und Umgebung ausreichend Krankenhausbetten vorgehalten werden, um auf bis zu 7.000 Infektionsfälle am Tag vorbereitet zu sein.Die Regierung wolle für ausreichend Bettenkapazitäten sorgen, damit das Land auch 10.000 Infektionsfälle am Tag verkraften könne.Zudem solle die Betreuung von Infizierten, die sich zu Hause auskurieren, verbessert werden, erläuterte der Vizeminister.Er rief lokale Regierungen dazu auf, die Einhaltung der Hygienevorschriften in Paukschulen und Internetcafés stärker zu überwachen. Ryu äußerte sich besorgt darüber, dass es insbesondere bei Kindern zu hohen Infektionszahlen kommen könnte.