Bericht: Nordkorea kann jährlich Uran für 20 Nuklearwaffen fördern

Photo : YONHAP News

Nordkorea verfügt laut einem Forschungsbericht über die Kapazitäten, um mehr atomwaffenfähiges Uran als bisher bekannt produzieren zu können.Zu diesem Schluss sei das Zentrum für internationale Sicherheit und Zusammenarbeit an der Stanford Universität anhand der KI-unterstützten Analyse von Satellitenaufnahmen der Uranmine Pyongsan in Nordkorea von 2017 bis 2020 gekommen, berichtete die US-Zeitung „Wall Street Journal“.In der Studie steht, die Nordkoreaner machten lediglich von einem Zehntel bis Zwanzigstel ihrer Kapazitäten Gebrauch. Die Frage nach dem Warum sei wichtig.Die Forscher schätzten die maximalen Förderkapazitäten der Uranminen in Nordkorea auf 360.000 metrische Tonnen, obwohl dort jährlich nur 30.000 metrische Tonnen Uran gefördert worden seien.Das Ergebnis deute darauf hin, dass Nordkorea genug Yellowcake für bis zu 340 Kilogramm hochangereichertes Uran pro Jahr verarbeiten könnte, was für die Produktion von über 20 Nuklearwaffen im Jahr ausreichte, so die Zeitung.Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um Schätzungen auf der Grundlage von Satellitenfotos handele.Das US-Heer war zuvor davon ausgegangen, dass Nordkorea in der Lage sei, jährlich sechs neue Atombomben zu produzieren.