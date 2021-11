Südkorea meldet 2.344 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über der 2.000er-Marke gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 2.344 Neuansteckungen bestätigt, davon 2.324 lokal übertragene und 20 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 375.464 Infizierte im Land erfasst.Die Zahl der Virustoten stieg um 20 auf 2.936. Die Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.Die Quote der vollständig Geimpften erreicht 76,1 Prozent. Bei den Menschen über 18 Jahre beträgt der entsprechende Anteil 88,5 Prozent.Die Quote der Erstgeimpften beläuft sich bei den Menschen über 18 Jahre auf 92,5 Prozent.