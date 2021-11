Nach Lockerung der Corona-Regeln: Großes K-Pop-Konzert für 3.000 Zuschauer geplant

Photo : YONHAP News

Inmitten des schrittweisen Übergangs zu einem „Leben mit Corona“ wird ein groß angelegtes Konzert vor mehreren tausend Zuschauern stattfinden.Nach Branchenangaben werden das Kulturministerium und die Koreanische Stiftung für internationalen Kulturaustausch am 14. November im Messezentrum KINTEX in Goyang das „2021 World K-Pop Concert“ vor Publikum veranstalten. Das Konzert steht auf dem Programm des anstehenden Kulturfestivals „K-Culture Festival“. Es werden 3.000 Zuschauer zugelassen.Das wird das erste von der Regierung veranstaltete große Konzert seit dem Beginn der schrittweisen Rückkehr zur Normalität sein.Gemäß den aktuellen Corona-Regeln dürfen bis zu 499 Menschen an einer Veranstaltung in KINTEX teilnehmen, das keine offizielle Konzerthalle ist. Für eine größere Teilnehmerzahl sind Diskussionen mit den zuständigen Ministerien erforderlich.