Internationales UN: 42 Prozent der Nordkoreaner unterernährt

Ein großer Anteil der Einwohner in Nordkorea ist seit Jahren unterernährt.



10,9 Millionen Nordkoreaner, 42,4 Prozent der Bevölkerung des Landes, seien im Zeitraum von 2018 bis 2020 unterernährt gewesen, steht im Jahrbuch über Ernährung und Landwirtschaft der Welt 2021, das die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Donnerstag veröffentlichte.



Der Anteil der unterernährten Bevölkerung in Nordkorea liegt weit über dem Weltdurchschnitt von 8,9 Prozent und dem Durchschnitt in Asien von 8,2 Prozent. Auch wird der Durchschnitt in den afrikanischen Staaten von 19 Prozent deutlich überschritten.



In nur wenigen Ländern, darunter Somalia (59,5 Prozent), die Zentralafrikanische Republik (48,2 Prozent), Haiti (46,8 Prozent), Madagaskar (43,2 Prozent) und Jemen (45,4 Prozent), ist der Anteil der Unterernährten größer als in Nordkorea.



Ruanda und Äthiopien, die zu den ärmsten Ländern in Afrika zählen, haben jeweils mit 35,2 Prozent und 16,2 Prozent eine geringere Quote als Nordkorea vorzuweisen.



Der Anteil der unterernährten Einwohner in Nordkorea war von 24,9 Prozent im Zeitraum von 2016 bis 2018 auf 42,6 Prozent im Zeitraum von 2017 bis 2019 gestiegen.