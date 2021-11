Gemeinsames Kommando Südkoreas und der USA feiert 43. Gründungsjubiläum

Photo : YONHAP News

Das ROK-US Combined Forces Command (CFC), das gemeinsame Kommando der südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte, hat eine Zeremonie zu seinem 43. Gründungsjubiläum abgehalten.Die Zeremonie fand am Freitag unter Leitung von CFC-Kommandeur Paul LaCamera auf der US-Militärbasis im Seouler Bezirk Yongsan statt.Kommandeur LaCamera sagte in seiner Rede, jeder könnte sehen, dass das CFC die stärkste und besten vorbereitete vereinte Truppe der Welt sei. Das Kommando halte sich bereit, alle Gegner, die diesem großartigen Land Schaden zufügen wollten, abzuschrecken, zu verteidigen und, sie wenn nötig, zu besiegen.Der stellvertretende Kommandeur Kim Seung-kyum betonte, dass man weiter auf der Grundlage gemeinsamer Werte und des Vertrauens gemeinsam nach vorne gehen werde, um das Bündnis zwischen Südkorea und den USA und das CFC voranzubringen.Das ROK-US Combined Forces Command wurde am 7. November 1978 gegründet. Seine Aufgabe besteht darin, Angriffe von außen auf die Republik Korea abzuschrecken. Das Kommando übernimmt die Rolle, die südkoreanischen Streitkräfte, die US-Truppen in Südkorea und die internationalen Streitkräfte integriert zu kommandieren.