Präsidialamt setzt wegen Knappheit an Harnstofflösungen Arbeitsgruppe ein

Angesichts der Knappheit an Harnstofflösungen hat der Stabschef des Präsidialamtes, Yoo Young-min, angeordnet, eine Taskforce ab heute einzusetzen.Die Arbeitsgruppe, an der die zuständigen Sekretäre beteiligt sein würden, werde sich mit der Stabilisierung der Versorgung mit Harnstofflösungen befassen, teilte der präsidiale Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, Park Soo-hyun, mit.Der Einsatz der Taskforce solle dazu dienen, ein Reaktionssystem, das Wirtschaft und Diplomatie umfasse, aufzubauen, ähnlich dem Reaktionssystem in den Bereichen Materialien, Teile und Ausrüstung.Park sagte, dass die Taskforce für verschiedene Kanäle, darunter das Kooperationssystem mit der einheimischen Industrie und Logistikbranche sowie diplomatische Kosultationen mit China und weiteren Ländern, die Harnstoff produzieren, zum Einsatz kommen werde.