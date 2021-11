Seoul erhöht Reisewarnung für Äthiopien auf zweithöchste Stufe

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre Landsleute in Äthiopien aufgerufen, das Land zu verlassen und sich an sichere Orte zu begeben.Grund ist die zunehmende Sorge um deren Sicherheit angesichts des eskalierenden Bürgerkriegs in dem afrikanischen Staat.Das Außenministerium teilte mit, dass es mit Wirkung ab dem heutigen Freitag die Reisewarnung für alle Gebiete Äthiopiens auf Stufe 3 erhöht habe. Auf dieser Warnstufe wird den dort verweilenden Landsleuten dazu geraten, auszureisen.Wer Reisen nach Äthiopien plane, sollte sie absagen oder verschieben, bat das Ressort. Wer sich dort aufhalte, sollte an einen sicheren Ort ausreisen, solange es keine dringende Angelegenheit zu erledigen gebe.