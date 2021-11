Yoon unterstreicht nach Kür zum Präsidentschaftskandidaten Willen zum Machtwechsel

Photo : YONHAP News

Nach seiner Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der Partei Macht des Volks (PPP) hat sich Yoon Seok-youl für einen Machtwechsel entschlossen gezeigt.Er wolle unbedingt einen Machtwechsel herbeiführen, sagte Yoon in einer Rede unmittelbar nach der Bekanntmachung seiner Wahl.Er wolle das Korruptionskartell wie den Skandal um das Landentwicklungsprojekt in Daejang-dong, Seongnam ausrotten, die Bürger integrieren und die etablierte Politik reformieren, versprach er.Er bezeichnete die nächste Präsidentschaftswahl als Kampf zwischen dem vernünftigen Yoon Seok-youl und dem unvernünftigen Lee Jae-myung. Auch sprach er vom Kampf zwischen einem Rationalisten und einem Populisten.Yoon sagte, er wolle auf jeden Fall für einen Machtwechsel sorgen und der Politik von Spaltung und Wut, der Politik von Korruption und Plünderung ein Ende machen. Er unterstrich auch die Rechtsstaatlichkeit, Fairness und gesunde Vernunft und teilte die Absicht mit, die Korruption zu bekämpfen und den Wachstumsmotor der Republik Korea wieder in Betrieb zu setzen.