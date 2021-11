Südkorea importiert diese Woche 20.000 Liter Harnstofflösung aus Australien

Photo : YONHAP News

Südkorea will diese Woche 20.000 Liter Harnstofflösung aus Australien importieren.Das kündigte die Regierung am Sonntag im Anschluss an eine hochrangige Sitzung zur Wirtschaftsstrategie unter Vorsitz von Finanzminister Hong Nam-ki an.Südkorea will Militärflugzeuge einsetzen, um die Harnstofflösungen zügig ins Land zu bringen.Die Menge von 20.000 Liter ist jedoch vergleichsweise gering. Damit lässt sich nicht einmal ein Tagesbedarf decken.Die Regierung befindet sich daher auch mit Vietnam und anderen Herstellerländern in Gesprächen. Angestrebt wird, noch dieses Jahr tausende Tonnen des essenziellen Hilfsstoffs für den Betrieb von Diesel-Fahrzeugen zu importieren.Auch mit China werde weiter verhandelt, damit das Land seine Zollabfertigung beschleunigt und bereits abgeschlossene Verträge mit chinesischen Herstellern abgewickelt werden können.Darüber hinaus will die Regierung gegen Marktmanipulation hart durchgreifen. Zum Beispiel soll verhindert werden, dass Harnstofflösungen gehortet und so die Preise künstlich in die Höhe getrieben werden.