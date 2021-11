Preise für Instantnudelgericht Ramyeon so kräftig gestiegen wie seit 13 Jahren nicht

Photo : YONHAP News

Die Preise für das Instantnudelgericht Ramyeon sind so kräftig gestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr.Wie das Statistische Amt am Sonntag mitteilte, seien die beliebten Fertignudeln im Oktober um elf Prozent im Vorjahresvergleich teurer geworden.Einen noch größeren Preissprung gab es zuletzt im Februar 2009, als Ramyeon sich um 14,3 Prozent im Vorjahresvergleich verteuerte.Die führenden Hersteller, darunter Nongshim und Samyang Foods, hatten im August Preiserhöhungen vorgenommen. Sie begründeten dies damit, dass Rohstoffe wie Mehl und Palmöl teurer geworden seien.Der Preisindex für verarbeitete Lebensmittel einschließlich Ramyeon kletterte im Oktober auf 109,89. Das waren 3,1 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. Zuletzt gab es im November 2014 mit einem Plus von 3,3 Prozent einen noch kräftigeren Anstieg.