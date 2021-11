Präsident Moon ordnet Bemühungen um Ausbau der Zusammenarbeit mit Visegrád-Staaten an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seinen Beratern aufgetragen, sich um einen Ausbau der Zusammenarbeit mit den Visegrád-Staaten zu kümmern.Das teilte Park Soo-hyun mit, im Präsidialamt für Öffentlichkeitsarbeit zuständiger Sekretär.Präsident Moon war letzte Woche in Budapest mit den Regierungschefs der Visegrád-Staaten Ungarn, Polen, Tschechische Republik und Slowakei zu einem Spitzentreffen zusammengekommen.Im Anschluss an die Europa-Reise sagte Moon seinen Chefberatern, dass die Unternehmen sich der Vitalität der vier Staaten bewusst seien. Die allgemeine Öffentlichkeit und die Medien schienen damit aber eher nicht vertraut zu sein.Die Regierung solle stärker über die vier Staaten informieren und die Zusammenarbeit mit ihnen ausbauen. Dies sei angesichts der dortigen Wachstumsdynamik im nationalen Interesse, hieß es.Südkorea müsse nach Moons Worten mehr Gewicht auf die sogenannten V4 legen. Er wolle dafür Sorge tragen, dass auch die nachfolgende Regierung an diesen Kurs anknüpfen werde.