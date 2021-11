Internationales Indonesische Arbeiter begrüßen Zulassung der Einreise nach Südkorea

Indonesische Arbeiter haben die Entscheidung der südkoreanischen Regierung begrüßt, die Einreise ausländischer Arbeiter mit Arbeitserlaubnis wieder zu erlauben.



Laut der indonesischen Nachrichtenagentur Antara teilte Arbeitsministerin Ida Fauziyah in einer Stellungnahme mit, sie bedanke sich zutiefst dafür, dass die südkoreanische Regierung die Einreisebeschränkung für ausländische Arbeiter mit Arbeitserlaubnis aufgehoben habe.



Das südkoreanische Ministerium für Beschäftigung und Arbeit hatte am 5. November bekannt gegeben, die Einreise von Arbeitern aus 16 Ländern nach dem Arbeitserlaubnissystem grundsätzlich wieder zuzulassen. Alle Gastarbeiter sollen sich jedoch nach der Einreise unabhängig von ihrem Impfstatus in einer von der Regierung betriebenen und kontrollierten Einrichtung in eine zehntägige Quarantäne begeben.



In Indonesien hatten jährlich 5.000 bis 7.000 Arbeiter nach dem Arbeitserlaubnissystem die Gelegenheit bekommen, nach Südkorea zu kommen. Letztes Jahr wurden lediglich 641 Indonesier in Südkorea eingesetzt, dieses Jahr keiner.



Südkorea hatte Arbeitskräfte aus 16 Ländern einschließlich Indonesiens nach dem Arbeitserlaubnissystem eingeladen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr beendete Südkorea jedoch den Einsatz der Ausländer mit Arbeitserlaubnis in den meisten Fällen.



Wie verlautete, warteten etwa 50.000 Arbeiter mit Arbeitserlaubnis in 16 Ländern auf den Abflug nach Südkorea.