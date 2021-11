Erholungsanzeichen im internationalen Flugverkehr

Photo : YONHAP News

Aufgrund der steigenden Corona-Impfquote in Südkorea ist eine Erholung bei Auslandsflügen in Sicht, unter anderem bei Ferienflügen.Dank der Lockerung der Corona-Regeln für den Übergang zu einem Leben mit Covid-19 ab diesem Monat wird erwartet, dass die Zahl der Fluggäste auf Auslandsflügen weiter zunehmen wird.Laut dem Statistikportal des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr zum Luftverkehr gab es 309.000 Passagiere auf Auslandsflügen von und zu den Flughäfen in Südkorea. Die Zahl stieg leicht von 291.000 im September.Die Passagierzahl auf Auslandsflügen lag knapp über 200.000 Anfang des Jahres und steigt seitdem. Besonders auf Flügen zu Urlaubszielen wie Saipan und Guam ist die Zahl steigend.Die Passagierzahl auf der Strecke Incheon-Saipan legte von 1.400 im September um 178,5 Prozent auf 3.900 im Oktober zu. Im selben Zeitraum wurde auf der Strecke Incheon-Guam ein Zuwachs von 28,5 Prozent auf 2.700 verzeichnet.Der kräftige Anstieg auf der Strecke Incheon-Saipan ist auf eine Reiseblase zwischen Südkorea und Saipan zurückzuführen, die seit Juli gilt. Die Passagierzahl auf dieser Strecke hatte noch im Juni lediglich 177 betragen, bevor sie im Juli auf 363 und im August auf 405 stieg.