Nordkoreas Medien kritisieren gemeinsames Luftmanöver Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propaganda-Medium hat die Kritik an den gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA wiederholt.Die Wochenzeitung „Tongil Sinbo“ kritisierte in einem Kommentar am Samstag eine jüngst abgehaltene gemeinsame Übung der südkoreanischen und amerikanischen Luftstreitkräfte.Solche rücksichtslosen Handlungen, die dem Frieden auf der koreanischen Halbinsel zuwiderliefen, zeigten, dass die südkoreanischen Behörden zwar über den Frieden redeten, jedoch das Schwert nicht weggepackt hätten, mit dem sie dieselbe Nation verletzen wollten, behauptete die Zeitung.Die Streitkräfte Südkoreas und der USA hielten vom 1. bis 5. November ein gemeinsames Luftmanöver unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in einem reduzierten Ausmaß ab. Truppen vom US-Festland wurden nicht mobilisiert, auch ein Combatschießen gab es nicht.