Medien: Südkorea zu Bidens Demokratie-Gipfel eingeladen

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut einem Medienbericht zu einem von US-Präsident Joe Biden geplanten Demokratie-Gipfel eingeladen worden.Biden hat vor, am 9. und 10. Dezember einen virtuellen Demokratie-Gipfel auszurichten.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Sonntag, dass die USA aus Asien ihre Verbündeten wie Südkorea und Japan eingeladen hätten, aber nicht Thailand und Vietnam.Zu den eingeladenen Ländern zählten sowohl reife Demokratien wie Frankreich und Schweden als auch Länder wie die Philippinen und Polen, in denen die Demokratie bedroht sein solle, hieß es.Unter den Staaten im Nahen Osten wurden Israel und Irak eingeladen, während die Türkei und Ägypten nicht auf der Liste stehen.Die Abhaltung eines Demokratie-Gipfels zählte zu den Wahlversprechen von Biden. Ziel ist es, die Demokratien der Welt zusammenzubringen, um dem Autoritarismus entgegenzutreten.