Südkorea meldet 1.760 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit sechs Tagen unter die 2.000er-Marke gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 1.760 Neuinfektionen bestätigt, darunter 1.733 lokal übertragene und 27 eingeschleppte Fälle.Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Ansteckungsfälle im Land stieg auf 381.694.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 409 und liegt damit den dritten Tag in Folge über 400. Die entsprechende Zahl hatte kontinuierlich im 300er-Bereich gelegen, bevor sie am Samstag auf 411 kletterte. Am Sonntag waren es 405 und heute 409.13 weitere Corona-Patienten starben. Elf von ihnen waren über 80 Jahre, die weiteren zwei in ihren Siebzigern. Die Zahl der Virustoten stieg damit auf 2.980. Die Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.Die Zahl der vollständig Geimpften stieg um 4.320 auf 39,33 Millionen, das entspricht 76,6 Prozent der Bevölkerung des Landes. Die Zahl der Erstgeimpften kletterte um 2.160 auf 41,52 Millionen, ihre Quote beträgt 80,9 Prozent.