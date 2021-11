Zahl internationaler Eheschließungen 2020 auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Eheschließungen zwischen binationalen Partnern in Südkorea ist letztes Jahr auf den bisher tiefsten Stand gefallen.Laut statistischen Daten des Statistikamtes wurden letztes Jahr 16.177 internationale Eheschließungen registriert. Das sind 8.544 Fälle oder 34,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Die Zahl der multikulturellen Eheschließungen hatte von 21.900 Fällen im Jahr 2017 stets zugenommen, und zwar auf 24.700 im Jahr 2019. Es ist das erste Mal seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2008, dass die 20.000er-Schwelle unterschritten wurde.Der Anteil der multikulturellen Ehen an allen Eheschließungen schrumpfte um 2,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 7,6 Prozent im vergangenen Jahr.Die Zahl der Scheidungen bei binationalen Ehen sank um zwölf Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 8.685 Fälle. Der entsprechende Anteil an allen Scheidungen ging um 0,7 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent zurück.Das Eheleben der geschiedenen binationalen Partner dauerte im Schnitt 8,9 Jahre, damit 4,2 Jahre länger als im Jahr 2010.Die Zahl der Geburten in multikulturellen Familien sank um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 16.421. Ihr Anteil an allen Geburten betrug sechs Prozent.