Covid-19: Reproduktionszahl auf 1,2 gestiegen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist infolge weniger Testungen am Wochenende mit Stand 0 Uhr am Montag auf 1.760 gesunken.Die Reproduktionszahl stieg jedoch auf 1,2, den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt.Die Reproduktionszahl stieg die dritte Woche in Folge. Deshalb wird befürchtet, dass das Infektionsgeschehen vorerst eskalieren wird.Die durchschnittliche Zahl der täglichen Neuinfektionen lag in der letzten Woche bei 2.133. Damit wurde erstmals seit fünf Wochen wieder die 2.000er-Schwelle übertroffen.Besonders betroffen von der Virusausbreitung sind Kinder und Teenager, die nicht geimpft sind, und ältere Menschen, bei denen es wegen der schwachen Immunität häufig zu Durchbruchsinfektionen kommt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf lag in der vergangenen Woche im Schnitt bei 364 und stieg damit um fast zehn Prozent verglichen mit einer Woche zuvor.Die Quote der vollständig Geimpften liegt am Montag bei 76,6 Prozent, die der Erstgeimpften bei 80,9 Prozent.Mit dem Ende der Übergangsfrist haben ab heute nur diejenigen, die einen Nachweis für die vollständige Impfung oder einen negativen PCR-Test vorzeigen, Zutritt zu Badehäusern und Karaoke-Hallen.Für Indoor-Sportanlagen wurde die Frist um eine Woche verlängert. Der entsprechende Nachweis wird damit ab nächster Woche ausnahmslos gefordert.Auffrischungsimpfungen für 1,4 Millionen mit dem Janssen-Vakzin Geimpfte begannen heute. Booster-Impfungen für Bewohner und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen beginnen am Mittwoch.Die Regierung beschloss, dass ab Donnerstag, eine Woche vor der landesweiten Reifeprüfung, alle Oberschulen auf Fernunterricht umstellen.