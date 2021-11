Südkorea importiert 200 Tonnen Harnstoff aus Vietnam

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat angesichts der Knappheit an Harnstofflösungen für Fahrzeuge weitere Maßnahmen ausgearbeitet.Der Erste Vizefinanzminister Lee Eog-weon leitete heute eine Sitzung für ein ressortübergreifendes Vorgehen für die Versorgung mit Harnstofflösungen.Dabei wurde beschlossen, noch nächste Woche 200 Tonnen Harnstoff für Fahrzeuge aus Vietnam zu importieren. Erörtert wurde, aus weiteren Ländern rund 10.000 Tonnen einzuführen.Zudem wurde beschlossen, die Menge des am Sonntag beschlossenen Imports von Harnstofflösungen aus Australien um 7.000 auf 27.000 Liter zu erhöhen.Um eventuelle Probleme wegen eines Anstiegs des Importpreises von Harnstoff zu verhindern, will die Regierung die Zölle von derzeit 5 bis 6,5 Prozent auf null Prozent herabsetzen.