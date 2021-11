Militär überprüft Freigabe von Harnstofflösungen für zivilen Bereich

Photo : YONHAP News

Das Militär überprüft, einen Teil der Vorräte an Harnstofflösungen dem zivilen Bereich zur Verfügung zu stellen.Das Verteidigungsministerium teilte mit, es überprüfe, Harnstofflösungen vorübergehend zu verleihen, sollten die zuständigen Ministerien wie das Umweltministerium um die Kooperation bitten.Wie verlautete, würden etwa 200.000 Liter zur Verfügung gestellt. Das Militär teilte jedoch mit, dass noch keine konkrete Menge feststehe.Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan, sagte vor der Presse diesbezüglich, die Vorräte würden in einer Weise bereitgestellt, dass die Operationen des Militärs nicht gestört würden.Die Polizei ordnete an, für eine Weile Benziner oder umweltfreundliche Autos statt Dieselfahrzeugen einzusetzen, für die Harnstofflösungen gebraucht werden.