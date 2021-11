Registrierung vorläufiger Kandidaten für Nachwahl zum Parlament beginnt am Dienstag

Photo : YONHAP News

Die Anmeldung vorläufiger Kandidaten für die Nachwahlen zur Nationalversammlung beginnt am Dienstag.Das gab die Nationale Wahlkommission bekannt. Die Nachwahlen finden am 9. März nächsten Jahres zusammen mit der Präsidentschaftswahl statt. Gewählt wird in Wahlkreisen, wo bis 31. Januar nächsten Jahres Gründe für eine Nachwahl wie eine ungültige Wahl, Rücktritt und Tod vorliegen.Bis zum heutigen Montag wurden in vier Wahlkreisen Nachwahlen angesetzt, darunter Jongno und Seocho A in Seoul.Die Zahl wird auf fünf steigen, sollte der Rücktrittsantrag des Abgeordneten Kwak Sang-do wegen des Vorwurfs der Verwicklung in den Korruptionsskandal um das Landentwicklungsprojekt in Seongnam im Parlament gebilligt werden.