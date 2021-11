KBS-Umfrage: Yoon Seok-youl führt mit sechs Prozentpunkten Vorsprung vor Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

In einer aktuellen Umfrage von KBS zu den Präsidentschaftskandidaten liegt Yoon Seok-youl von der führenden Oppositionspartei vorn.Der Kandidat der Partei Macht des Volks (PPP) liegt sechs Prozentpunkte vor Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas.Die Umfrage bei 1.000 Bürgerinnen und Bürgern war von Freitag bis Sonntag durchgeführt worden, nachdem Yoon am Freitag zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gekürt worden war.Ahn Cheol-soo von der Partei des Volkes, Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei und der frühere Finanzminister Kim Dong-yeon standen als weitere Kandidaten zur Auswahl.28,6 Prozent der Befragten entschieden sich für Lee Jae-myung, während 34,6 Prozent Yoon als Präsidenten bevorzugten. Ahn sähen gerne 4,8 Prozent der Umfrageteilnehmer als neuen Präsidenten, 4,4 Prozent Sim und 0,5 Prozent Kim.31,7 Prozent der Befragten gaben aber auch an, dass sie ihre Meinung bis zum Wahltag im kommenden März noch ändern könnten.Als ausschlaggebende Faktoren für ihre Wahlentscheidung nannten 85 Prozent Fähigkeiten und Eignung des Kandidaten. 78,8 Prozent wollen sich bei ihrer Entscheidung von den Wahlversprechen leiten lassen.Über 76 Prozent gaben an, dass die Parteizugehörigkeit den größten Einfluss auf die Wahl habe. 53 Prozent äußerten die Einschätzung, dass die Familie der Kandidaten betreffende Themen den Ausschlag geben würden.Unterdessen sinkt die Zufriedenheit mit der Arbeit der amtierenden Moon Jae-in-Regierung und der Regierungspartei. Ihre Zustimmungswerte sanken erstmals in einer KBS-Umfrage unter 40 Prozent und 30 Prozent ab.Die Umfrage führte Hankook Research im Auftrag des Senders durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Die Fragen und Antworten können im Internetauftritt der Nationalen Kommission für Wahlumfragen und Deliberation (www.nesdc.go.kr) eingesehen werden.