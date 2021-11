Samsung Electronics und SK Hynix übermitteln Washington Halbleiter-Daten

Photo : Getty Images Bank

Samsung Electronics und SK Hynix haben am Montag fristgemäß der US-Regierung Halbleiter-Daten übermittelt.Samsung hat nach eigenen Angaben gemäß Richtlinien des US-Handelsministeriums Daten über seine Halbleiter-Lieferketten ausgehändigt. Kundenbezogene Informationen seien nach Konsultationen mit Washington davon jedoch ausgeschlossen worden. Die Veröffentlichung der Kundendaten sei aufgrund vertraglicher Vereinbarungen unmöglich.SK Hynix gab ebenfalls an, Daten seien mit Rücksicht auf die vertrauensbildenden Beziehungen mit den Kunden bereitgestellt worden.Die US-Regierung hatte Ende September bei einer Sitzung mit Unternehmen in der globalen Halbleiterbranche Informationen unter anderem über Halbleiter-Lagerbestände, Bestellungen und Verkäufe verlangt. Damit wolle Washington sich ein umfassendes Bild von der Situation der internationalen Lieferketten machen, hatte es geheißen.