Pentagon rät China zur Einflussnahme auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat China zur Einflussnahme auf Nordkorea geraten.China verfüge über den Einfluss, Nordkorea zu Gesprächen über die Denuklerisierung zu bewegen, mache davon aber nicht Gebrauch.Das antwortete Ministeriumssprecher John Kirby am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington auf eine Frage, welche Rolle China in Nordkorea-Angelegenheiten habe.Die Weltgemeinschaft würde gerne sehen, dass China in konstruktiver Weise Einfluss nimmt, damit die Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats umgesetzt werden.China müsse mit seinem Einfluss Nordkorea in Richtung einer diplomatischen Lösung und Denuklearisierung der Halbinsel leiten.Der Sprecher unterstrich außerdem, dass die Biden-Regierung deutlich gemacht habe, durch Dialog und Diplomatie zu einer Verhandlungslösung kommen zu wollen.