Ex-UN-Chef Ban fordert Maßnahmen für CO2-Reduzierung und Anpassung an Klimawandel

Photo : YONHAP News

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Staats- und Regierungschefs aufgerufen, notwendige Schritte zu unternehmen, um die CO2-Emissionen zu verringern und sich an den Klimawandel anzupassen.Die entsprechende Äußerung machte Ban laut der Nachrichtenagentur Sputnik am Montag in einer vorab aufgezeichneten Botschaft auf der UN-Klimakonferenz COP26.Ban betonte, dass die gefährdeten Länder aufgrund der sich zuspitzenden Klimakrise Schwierigkeiten erlitten. Die Länder sollten die gleiche Reaktion wie auf die Covid-19-Pandemie zeigen.Er sagte weiter, die Weltführer müssten jungen Menschen versichern, dass sie verstünden, dass es keine leeren Versprechungen mehr geben dürfe. Sie müssten ein Gefühl der Dringlichkeit verspüren, das für das Vorgehen gegen den Klimanotstand erforderlich sei.