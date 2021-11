Südkorea meldet mit 1.715 weniger Corona-Neuinfektionen als gestern

Photo : KBS News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea bewegt sich weiterhin unterhalb der Marke von 2.000.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 1.715 Neuinfektionen bestätigt, 45 Fälle weniger als am Vortag.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 425 und liegt damit den vierten Tag in Folge über 400.18 weitere Corona-Patienten starben, fünf mehr als am Vortag. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg damit auf 2.998.Über den vollständigen Impfschutz verfügen mittlerweile 76,9 Prozent der Bevölkerung des Landes. 81,1 Prozent sind mindestens einmal geimpft.