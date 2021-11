Industrieminister besucht USA für Diskussionen über Halbleiter und Stahlzölle

Photo : YONHAP News

Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Moon Sung-wook, ist am Dienstag für Gespräche über Halbleiter-Lieferketten und weitere anstehende Fragen in die USA aufgebrochen.Während seines dreitägigen Aufenthalts in Washington wird sich Moon mit US-Handelsministerin Gina Raimondo und Energieministerin Jennifer Granholm treffen.Moons Besuch erfolgt unmittelbar nach dem Fristende am 8. November, bis zu dem globale Halbleiterhersteller der US-Regierung Daten über Halbleiter-Lieferketten aushändigen sollten.Wie verlautete, werde Moon Raimondo die von koreanischen Unternehmen vorgelegten Daten sowie die Umstände erläutern, dass sie aufgrund der Geschäftsgeheimnisse kaum weitere Daten aushändigen könnten. Er werde um Verständnis dafür bitten.Es wird erwartet, dass beide Seiten über Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Stahl, diskutieren würden.Das US-Handelsministerium hatte angesichts der Lieferengpässe bei Halbleitern führende globale Chiphersteller aufgefordert, 26 Fragen, darunter solche zu Lagerbeständen, Umsätzen und Kundendaten, zu beantworten und entsprechende Daten auszuhändigen.Moon wird bei dem Treffen mit Raimondo auch darum bitten, die Vorschriften von Abschnitt 232 des Trade Expansion Act der USA betreffend koreanische Stahlprodukte zu verbessern.Südkorea und die USA hatten in den Verhandlungen nach Abschnitt 232 im Jahr 2018 vereinbart, dass die USA auf einen 25-prozentigen Zoll auf Stahlimporte aus Südkorea verzichten. Im Gegenzug hatte Südkorea darin eingewilligt, seine Stahlexporte in die USA auf 70 Prozent des durchschnittlichen Exportvolumens in den vergangenen drei Jahren zu beschränken. Das führte zu einem drastischen Rückgang der südkoreanischen Stahlexporte in die USA.