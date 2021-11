Regierung strebt sofortige Einfuhr von 18.000 Tonnen Harfstofflösung aus China an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung steht in Verhandlungen mit China, um sofort 18.000 Tonnen Harnstofflösung zu importieren.In Südkorea fehlen wegen verstärkter Exportkontrollen durch chinesische Behörden Harnstofflösungen, die für den Betrieb von Dieselfahrzeugen unerlässlich sind.Laut Finanzminister Hong Nam-ki unterhalten südkoreanische Unternehmen bereits Import-Verträge mit chinesischen Partnern für rund 30.000 Tonnen Harnstofflösung.Wie aus Kreisen des Außenministeriums verlautete, kooperiere die Regierung mit China, um möglichst schnell 18.000 Tonnen davon einzuführen. Das Zollabfertigungsverfahren sei teilweise bereits aufgenommen worden, hieß es. Wann genau die Harnstofflösung aus China in Südkorea eintreffen werden, lasse sich aber noch nicht sagen.Unterdessen führt die südkoreanische Regierung mit rund zehn Ländern, darunter Australien und Vietnam, Gespräche über den Kauf des Hilfsstoffs. Südkorea will auf diese Weise seine Importquellen diversifizieren. Zurzeit bezieht Südkorea zwei Drittel der benötigten Menge an Harnstofflösung aus China.