Koreanische Schiffbauer erobern Spitzenplatz bei Auftragsvolumen zurück

Südkoreas Werften haben im Oktober den Spitzenplatz beim Auftragsvolumen zurückerobert.Südkorea war im September von China auf Platz zwei verdrängt worden.Laut der britischen Analysefirma Clarksons Research wurden im Oktober weltweit 71 Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 2,13 Millionen gewichteten Tonnen (CGT) in Auftrag gegeben.Koreanische Schiffbauer erhielten Aufträge für 1,12 Millionen CGT (26 Schiffe). Sie rückten mit 52 Prozent Anteil auf Platz eins vor, während chinesische Firmen Aufträge für 810.000 CGT (35 Schiffe) an Land zogen.Das weltweite Auftragsvolumen von Januar bis Oktober beträgt 40,99 Millionen CGT und verbesserte sich um 162 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde zudem der höchste Stand seit 2013 verzeichnet.China liegt mit 19,93 Millionen CGT (756 Schiffe) an der Spitze. Dahinter folgen Südkorea mit 15,79 Millionen CGT (373 Schiffe) und Japan mit 3,71 Millionen CGT (174 Schiffe).