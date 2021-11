Präsident Moon betont Bemühungen um Bewältigung von Knappheit an Harnstofflösung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Versorgungsengpässe bei Harnstofflösung als dringlichste Angelegenheit bezeichnet.Die Regierung setze sich unter Aufbietung aller diplomatischen Kräfte dafür ein, sich Harnstofflösungen im Ausland zu sichern, sagte Moon zum Auftakt der Kabinettssitzung. Für den dringlichen Bedarf wolle man zuerst den Überschuss im öffentlichen Sektor einsetzen.Der Staatschef betonte, dass die Regierung ihr Bestes tue, um Verzögerungen beim Import in den Griff zu bekommen.Neben den Bemühungen um eine frühzeitige Bewältigung der Importverzögerungen tue die Regierung ihr Bestes, um alternative Importquellen zu erschließen. Er bitte die Bürger darum, keine übermäßige Angst zu haben, sagte Moon.Moon unterstrich, dass aus diesem Anlass Unsicherheiten in der Lieferkette zu einem Risikofaktor geworden seien, der jederzeit zum Tragen kommen könne.Der Präsident wies auf die Notwendigkeit hin, die Rohstoffversorgung noch gründlicher unter die Lupe zu nehmen. Er ordnete an, für Produkte, bei deren Importen Südkorea zu stark von einem bestimmten Staat abhänge, vorsorgliche Untersuchungen durchzuführen und Managementsysteme aufzubauen.Er hoffe, den Managementbereich bis auf mit dem alltäglichen Leben eng zusammenhängende Güter zu erweitern und verschiedene Maßnahmen wie die Diversifizierung der Importquellen, die technologische Selbständigkeit und die Produktion im Inland auszuarbeiten, hieß es.Moon versprach außerdem beste Bemühungen um die Kontrolle der Situation, damit es zu keinem Rückzug aus der jüngst eingeleiteten Rückkehr zur Normalität kommen werde.