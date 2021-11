Minister verspricht Bemühungen um zügige Zollabfertigung von 19.000 Tonnen Harnstoff in China

Photo : YONHAP News

Die Regierung bemüht sich laut einem Minister darum, dass die Zollabfertigung in China für die Lieferungen von Harnstoff an Südkorea zügig läuft.Entsprechendes sagte Koo Yun-cheol, der Minister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, am Dienstag vor dem parlamentarischen Politikausschuss. Über 19.000 Tonnen Harnstoff, die an Südkorea geliefert werden sollen, warteten bei der General Administration of Customs, der Zollverwaltung Chinas, auf die Zollabfertigung.Hinsichtlich des vorhandenen Vorrats hieß es, täglich würden etwa 200 Tonnen gebraucht. Der Bestand reiche nur noch für einen Monat aus.Angesichts der eventuellen Knappheit komme es zu einem Horten. Man könne jedoch aufatmen, sollte die Zollabfertigung in China abgeschlossen werden.Er erklärte auch, dass die Regierung versuche, die Importquellen auf Australien, Vietnam und Katar zu diversifizieren.