Samsung Electronics und SK Hynix übermitteln Washington Halbleiter-Daten

Photo : YONHAP News

Angesichts der globalen Halbleiter-Engpässe für Fahrzeuge forderte die US-Regierung im September von internationalen, darunter südkoreanischen Chipherstellern, Informationen über globale Lieferketten zu übermitteln.Am 9. November, dem letzten Tag der Frist sind Samsung Electronics und SK Hynix der Forderung nachgekommen.Davon sollen jedoch sensible Informationen unter anderem über Kunden, Lagerbestände und Verkaufsvolumen ausgeschlossen worden sein. Laut Samsung seien kundenbezogene Informationen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nach Konsultationen mit Washington nicht übermittelt worden. SK Hynix gab ebenfalls an, Daten seien mit Rücksicht auf die vertrauensbildenden Beziehungen mit den Kunden bereitgestellt worden.Damit haben beide südkoreanische Unternehmen zwar die Forderung der USA, die im Halbleiter-Kampf gegen China weiterhin die Oberhand behalten wollen, akzeptiert. Sie haben jedoch wichtige Geschäftsgeheimnisse nicht preisgegeben.Zuvor soll auch der taiwanesische Chiphersteller TSMC den USA Daten mit Ausnahme besonders sensibler Informationen ausgehändigt haben. Die US-Regierung soll mittlerweile von ihrer ursprünglichen Forderung ein wenig abgerückt sein, damit globale Chiphersteller ihre sensiblen Daten schützen können.Im Zuge der Umstrukturierung der internationalen Halbleiter-Lieferketten wird der Druck vonseiten der beiden Riesen, den USA und China, aller Voraussicht nach weiter zunehmen.Darüber sprechen Südkorea und die USA beim bilateralen Handelsministertreffen am 10. November in Washington.