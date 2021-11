Regierungspartei will neue Corona-Zuschüsse für alle Bürger auf den Weg bringen

Photo : YONHAP News

Die Minjoo-Partei Koreas will Zuschüsse für alle Bürger auf den Weg bringen, um sie bei der Seucheneindämmung im „Leben mit Corona“ zu unterstützen.Das stellt eine Konkretisierung des Vorschlags des Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei, Lee Jae-myung, dar, allen Bürgern Hilfsgelder zu zahlen.Ihr Fraktionschef Yun Ho-jung teilte die Absicht mit, entsprechende Zahlungen in den derzeit im Parlament geprüften Haushaltsplan für das kommende Jahr aufzunehmen. Die Auszahlungen sollten im Januar beginnen und möglichst schnell erfolgen.Die oppositionelle Partei Macht des Volks (PPP) kritisiert dagegen neue Zuschüsse für alle Bürger als Versuch, um die Wählergunst zu werben, und legt den Fokus auf eine selektive Unterstützung.Ihr Präsidentschaftskandidat Yoon Seok-youl stellte die Idee vor, 50 Billionen Won (rund 42 Milliarden Dollar) zum Ausgleich von Verlusten der Selbstständigen einzusetzen. Diesbezüglich sagte PPP-Fraktionschef Kim Gi-hyeon, dass die Gelder nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in einem Extrabudget eingeplant werden könnten.Es sei das grundlegende Prinzip, dass diejenigen, die aufgrund der Geschäftsbeschränkung und des Versammlungsverbots Verluste erlitten hätten, entschädigt werden sollten.