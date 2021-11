Südkorea feiert Stapellauf neuer Fregatte, benannt nach von Nordkorea torpedierter Korvette

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Stapellauf einer neuen Fregatte gefeiert, die nach der im Jahr 2010 von Nordkorea torpedierten Korvette Cheonan benannt wurde.Die Zeremonie hierfür hielten die Marine und die Behörde für Wehrbeschaffung am Dienstag auf der Werft von Hyundai Heavy Industries in Ulsan ab.Die 2.800-Tonnen-Fregatte Cheonan ist 122 Meter lang, 14 Meter breit und 35 Meter hoch. Sie ist mit einem 5-Zoll-Schiffsgeschütz, Schiff-zu-Schiff-Raketen, taktischen Schiff-Boden-Raketen und einem Nahbereichsverteidigungssystem ausgerüstet.Die neue Cheonan verfügt verglichen mit der alten Cheonan über deutlich verbesserte Fähigkeiten für Anti-U-Boot-Operationen. Nach Probefahrten wird die Fregatte 2023 offiziell der Marine übergeben und soll später für den Schutz der innerkoreanischen Seegrenze im Westmeer zum Einsatz kommen.Bei der Zeremonie waren Verteidigungsminister Suh Wook und die Hinterbliebenen von Opfern des Untergangs der Cheonan anwesend.58 Überlebende, einschließlich des Kapitäns der Korvette beim Untergang, Choi Won-il, beschlossen jedoch, nicht an der Zeremonie teilzunehmen. Sie wollen damit gegen die Entscheidung der staatlichen Kommission für Kommunikationsstandards protestieren, ein YouTube-Video als unbedenklich eingestuft zu haben, in dem Spekulationen über eine Kollision mit einem U-Boot als Untergangsursache vorgestellt wurden.