Regierung will wegen Engpass bei Harnstofflösung dringende Maßnahme ergreifen

Photo : KBS News

Die Regierung will noch diese Woche dringende Maßnahmen für eine Sicherstellung der Versorgung einleiten, um gegen Lieferengpässe bei Harnstofflösungen vorzugehen.Vizefinanzminister Lee Eog-weon leitete am Dienstag eine zweite Regierungssitzung zur Versorgung mit Harnstofflösung.Die Regierung beschloss, eine dringende Maßnahme zur Sicherstellung der Versorgung noch diese Woche anzuordnen und in Kraft zu setzen. Damit können den Herstellern und Verkäufern von Harnstofflösung die Produktion, Lieferung und Auslagerung angeordnet und auch festgelegt werden, auf welche Weise Produkte verkauft werden sollten.Die Regierung kontrollierte den Stand der Versorgung mit Harnstofflösungen im Land. Festgestellt wurde, dass eine private Importfirma über 3.000 Tonnen Harnstoff, darunter 2.000 Tonnen für Fahrzeuge, verfügt.Die Regierung will nach Diskussionen mit der Firma dafür sorgen, dass 700 Tonnen Harnstoff für Fahrzeuge noch am Mittwoch an einen Hersteller geschickt werden, damit noch diese Woche daraus Harnstofflösung hergestellt werden kann. Aus 2.000 Tonnen Harnstoff können rund sechs Millionen Liter Harnstofflösung hergestellt werden.