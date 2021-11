Präsident Moon nimmt Freitag an virtuellem APEC-Gipfel teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt am 28. Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teil, der am Freitag virtuell stattfinden wird.Das gab die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, am Dienstag vor der Presse bekannt.Der Fokus des Gipfels liegt auf einer Erholung von der Covid-19-Pandemie für den Wohlstand aller Menschen und der Zukunftsgeneration. Diskutiert werden die Überwindung von Gesundheitskrisen, die Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung, die Klima- und Umweltkooperation sowie Maßnahmen für ein nachhaltiges Wachstum.Präsident Moon wird laut der Sprecherin die Aufrechterhaltung der globalen Lieferketten und die digitale Wende als Maßnahmen für eine Beschleunigung der Wirtschaftserholung in der Zeit nach Covid-19 in den Vordergrund stellen.Die Staats- und Regierungschefs werden umfassende Umsetzungspläne für die Putrajaya Vision 2040 annehmen, die Maßnahmen zur Kooperation der APEC in den nächsten 20 Jahren enthält.